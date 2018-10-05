محكمة في جدة تنهي في 40 دقيقة حرمان أم من أطفالها طيلة 10 أشهر

قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بتمكين أم من رؤية أطفالها الأربعة، بعدما حُرمت من رؤيتهم لمدة 10 أشهر.
وأنهت المحكمة، وفقاً لـ “عكاظ”، جلسة استمرت نحو 40 دقيقة لتصدر حكماً بتسليم الأبناء إلى والدتهم خلال 24 ساعة في حكم معجل، كما شمل الحكم إقرار محضر الصلح الذي يساوي في حضانة الأبناء بين أمهم في جدة، ووالدهم في الطائف.
وألزمت المحكمة الأب باستلام أولاده وتسليمهم مرة واحدة في الشهر، على أن تكون المرة التالية على الأم، بالإضافة إلى ضرورة التزام الأم بالذهاب إلى الطائف لأبنائها، ويلتزم الأب كذلك بإحضارهم إلى جدة في المرة التالية إلى الأم، على أن تكون الزيارة الأسبوعية مرتين في الشهر، وفي الإجازة الصيفية تكون مناصفة بين الأب والأم، والإجازات المدرسية بين الفصلين لدى الأم، ويقضي الأولاد عيد الفطر معها وعيد الأضحى مع أبيهم، والسنة التي تليها بالعكس.