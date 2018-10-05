حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطارٍ رعديةٍ مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات بعض المناطق.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة يشمل مرتفعات منطقتي جازان وعسير، بما يشمل الأجزاء الساحلية منها، وقد يمتد تأثيرها إلى مرتفعات الباحة والطائف. وفق “أخبار 24”.
وتوقعت الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، كما توقعت رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين تستمر الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الغربية للمملكة.