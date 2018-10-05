لتوفير السلامة لطلابها ومنتسبيها.. “التعليم” تشرع في حصر المدارس الأكثر تعرضًا للحوادث المرورية

شرعت وزارة التعليم -بالتعاون والتنسيق مع إدارة المرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية- في حصر المدارس التي تتكرر حولها الحوادث المرورية، لتحديد مسببات تلك الحوادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي في تعميم للإدارات التعليمية أن الوزارة تسعى إلى تحسين السلامة المرورية حول المدارس، واستكمال التجهيزات والإنشاءات في المدارس ذات الأولوية للحد من هذه الحوادث.
ووجه مديرو الإدارات بتوزيع استمارة تم إعدادها لهذا الخصوص على قادة مدارس التعليم العام لتحديد واقع ومستوى توفر متطلبات السلامة المرورية حول مدارسهم، على أن يتم ذلك قبل يوم 8 /2/ 1440.
وتضمن تعميم نائب الوزير -بحسب صحيفة “الوطن”- ضرورة تحديد المتطلبات التي يرى قادة المدارس أهمية وجودها لتحسين السلامة المرورية حول المدرسة، مثل مطبات التهدئة، والأرصفة، واللوحات المرورية الإرشادية، وتعديل موقع بوابة دخول الطلاب إذا كانت في وضع غير مناسب، وتحديد ما إذا كانت المدرسة تقع على شارع تجاري، أو بجوار أودية أو مرتفعات، وغير ذلك من مشكلات.