المقيرن: دياز السبب فيما وصلنا إليه.. ولن أرحل عن رئاسة الاتحاد

قدم نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد، الاعتذار لجماهير العميد، عقب تلقى الفريق خسارة جديدة فى مشواره بالدورى السعودي للمحترفين.
وفاز الفتح على الاتحاد بهدفين نظيفين، ضمن بطولة الدورى السعودى للمحترفين، ليواصل العميد احتلال المركز الأخير فى جدول ترتيب أندية الدورى.
وقال المقيرن فى تصريحات إعلامية عقب لقاء الفتح: “الأرجنتيني رامون دياز هو السبب فيما وصل إليه الفريق”.
وأضاف:” دياز خذلنى كثيرًا فى فترة الاعداد، سواء على المستوى الفنى أو البدنى، اعتذر لجماهير الاتحاد”.
وواصل:” لن أرحل عن الاتحاد حتى يعود للقمة، سنعود سريعًا”. وفق “أخبار 24”.
وأكمل نواف المقيرن تصريحاته مؤكدًا:” اتفقت مع سلافين بيليتش على إقامة معسكر مغلق فى مدينة الطائف، خلال فترة التوقف القادمة والتي تستمر 15 يومًا”.