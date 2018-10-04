أول ردة فعل من بيليتش بعد الهزيمة أمام الفتح.. “غضب وتحذير”

كشف النجم الأسترالي ماثيو جورمان، مدافع نادي الاتحاد، عن كواليس الحوار السريع الذي دار بين اللاعبين والكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني الجدد للعميد، بعد الخسارة أمام الفتح.
وجلس بيليتش، على المدرجات، في هزيمة الاتحاد أمام الفتح، بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الخامسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث من المقرر أن يستلم المهمة رسميًا، بعد فترة التوقف الدولي، وسوف يكون أمامه عملًا كبيرًا، خاصة أن الفريق يقبع في المركز الأخير، بنقطة وحيدة فقط.
وأكد جورمان، في تصريحات صحفية عقب المباراة، على أن بيليتش، كان غاضبًا للغاية، من المستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعبون، خلال مواجهة الفتح. وفق “أخبار 24”.
وأشار المدافع الأسترالي، إلى أن بيليتش، حذر اللاعبين من الاستمر بهذا الشكل، عند توليه المسئولية رسميًا، مطالبًا إياهم بالعمل بروح واحدة، بداية من تدريبات يوم الإثنين المقبل.