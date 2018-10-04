شباب الأهلي يقرر إقالة سييرا.. وأروابارينا الأقرب لخلافته

قررت شركة الكرة بنادى شباب الأهلى دبي، إقالة المدرب التشيلى خوسيه لويس سييرا من منصبه كمدير فنى للفريق.
وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أن شركة الكرة بنادى شباب الأهلى دبي، قررت إقالة سييرا من منصبه.
وأشارت إلى أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الأقرب لخلافته، خلال الفترة المقبلة.
وقاد سييرا فريق شباب الأهلى للفوز على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من الدورى الاماراتى. وفق “أخبار 24”.
وسبق وقاد سييرا فريق الاتحاد فى الموسمين الماضيين وحصل على بطولتي كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، ثم قرر الرحيل إلى الإمارات.