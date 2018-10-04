أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل وأسعار تذاكر السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي ستجمع بين فريق الهلال والزمالك المصري بعد غد السبت بالرياض.
وقالت الهيئة إن أسعار تذاكر الأفراد والعائلات ستكون بمبلغ 10 ريالات، بينما ستكون منصة العائلات بمبلغ 300 ريال، ومنصة الأفراد بـ500 ريال.
وأبانت أن مدرجات ملعب جامعة الملك سعود الذي سيستضيف المباراة سيتم تقسيمها بين مشجعي الفريقين، بنسبة 70% لجماهير الهلال، و30% لجماهير الزمالك.
وأضافت أن تذاكر مشجعي الزمالك تباع اليوم الخميس وغداً الجمعة بملعب الجامعة من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساء.
وفق “أخبار 24”.