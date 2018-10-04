فرضت لجنة المخالفات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تتجاوز 14 مليون ريال، بحق شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين؛ بسبب عدة مخالفات ارتكبتها الشركات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات أصدرت غرامات مالية قدرها (12.473.750) ريالا بحق شركة الاتصالات السعودية، وأصدرت اللجنة غرامات مالية قدرها (1.653.000) ريال بحق شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، كما أصدرت اللجنة غرامات مالية قدرها (296.000) ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين، مبيّنةً أن جميع هذه الغرامات تُعتبر نهائية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة امتداد لجهودها في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة التي تتعارض وما يقضي به نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.
وفق “أخبار 24”.