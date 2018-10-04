بعد إغلاق مستودع أدوية أخفى مستحضراً مخفضاً.. “الصحة” تحذر من الامتناع عن بيع الأدوية للمستشفيات

حذّرت وزارة الصحة شركات الأدوية من حجب أو الامتناع عن بيع الأدوية للمستشفيات والمجمعات الطبية، وبالأخص توفير أدوية إنقاذ الحياة.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أغلقت مستودع وكيل أدوية بالرياض حاول تجفيف السوق من مستحضر دوائي خفّضت الهيئة سعره في وقت سابق، عقب تلقي بلاغات بعدم توفره، وبزيارة مفتشيها مستودعات الوكيل في الرياض وجدة تبيّن أنه متوفر بكميات كبيرة.
كما اتضح أن المستودع بمدينة الرياض غير مرخص لتخزين الأدوية المخدرة، وضبط لديه 9 مستحضرات تبلغ كميتها أكثر من 156 ألف وحدة، فتم إغلاق المستودع مع تحريز كامل كمية الأدوية المخدرة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الوزارة بالمؤسسات الصحية الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر مركز بلاغات المؤسسات الصحية.