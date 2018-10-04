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أخبار محلية > “التعليم” تعلن نتائج التحقيق الأولية وفاة طالب ابتدائي في رحلة ترفيهية مدرسية
04/10/2018   10:55 م

“التعليم” تعلن نتائج التحقيق الأولية وفاة طالب ابتدائي في رحلة ترفيهية مدرسية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة نتائج التحقيق الأولية في وفاة الطالب ناصر الحربي الذي توفي أمس الأربعاء نتيجة إصابته بالتعب والإعياء أثناء رحلة نظمتها مدرسته.

وقالت في بيان اليوم (الخميس) إنه من خلال المعلومات الأولية فإن الرحلة التي نفذتها المدرسة شملت موافقات خطية على المشاركة بالرحلة لـ97 طالباً، ومنهم الطالب الفقيد الذي كان يعاني من مرض في القلب وأجريت له عملية قلب قبل 6 سنوات بسببه.

وأثناء الرحلة شعر الطالب بالإرهاق ما دفع المشرفين على الرحلة لنقله فوراً إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، حيث فارق الحياة قبيل الظهر، فيما تتولى الجهات المختصة التحقيقات في الحادثة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن نتائج التحقيق الأولية وفاة طالب ابتدائي في رحلة ترفيهية مدرسية

أخبار محلية
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