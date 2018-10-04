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اخبار رياضية > تقنية “فار” تنقذ لاعب الفتح من الطرد عقب تدخل خشن على “باجندوح”
04/10/2018   10:54 م

تقنية “فار” تنقذ لاعب الفتح من الطرد عقب تدخل خشن على “باجندوح”

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أنقذت تقنية “فار” لاعب نادي الفتح محمد المجحد من الطرد إثر تدخل خشن على لاعب نادي الاتحاد جمال باجندوح في الدقيقة 89 من مباراتهما التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكان الحكم الويلزي سيمون لي إيفانز قد أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه المجحد بعد تدخله على قدم باجندوح إلا أن الحكم لجأ لتقنية “فار” لمراجعة اللعبة، حيث اتضح له أن التدخل لا يستحق البطاقة الحمراء، واكتفى ببطاقة صفراء للاعب. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الحكم إيفانز قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتحاد زياد الصحافي بسبب تدخل خشن على لاعب الفتح، واستكمل الاتحاد المباراة من الدقيقة 63 بعشرة لاعبين فقط، في المباراة التي انتهت 2-0 لصالح الفتح.

تقنية “فار” تنقذ لاعب الفتح من الطرد عقب تدخل خشن على “باجندوح”

اخبار رياضية
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