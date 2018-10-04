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أخبار محلية > “التجارة”: التشهير والغرامة لصاحب منشأة يعرض عطوراَ وإكسسوارات مقلدة في الرياض
04/10/2018   10:54 م

“التجارة”: التشهير والغرامة لصاحب منشأة يعرض عطوراَ وإكسسوارات مقلدة في الرياض

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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تزاول نشاط التجارة في العطور والإكسسوارات وأدوات التجميل بمدينة الرياض ، وذلك بعد ثبوت مخالفته لنظام العلامات التجارية بحيازة وعرض كميات من العطور المقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة.

كما صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض بفرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المقلدة، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وأوضحت الوزارة أن تفاصيل القضية تعود إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المنشأة بحي الديرة في الرياض، حيث تم ضبط 53 عبوة عطور مقلدة لعلامة تجارية مسجلة لدى الوزارة، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة البضاعة المقلدة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام العلامات التجارية. وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: التشهير والغرامة لصاحب منشأة يعرض عطوراَ وإكسسوارات مقلدة في الرياض

أخبار محلية
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