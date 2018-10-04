منها استيراد الأعلاف مع المواشي في بعض الحالات.. “البيئة” تبدأ تطبيق ضوابط جديدة لاستيراد الماشية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، عن موعد تطبيق الضوابط الجديدة لاستيراد المواشي الحية، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
وأكّد وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، حمد البطشان، عزم الوزارة البدء في تطبيق تلك الضوابط بدايةً من تاريخ 1 / 1 /2019م، حيث سيتم التقيد بالأوزان القياسية للمواشي لضمان عدم استهلاك كميات من الأعلاف بعد دخولها للبلاد، وذلك ابتداء من تاريخ إيقاف زراعة الأعلاف. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمّن الإجراءات تعهُّد مستورد المواشي باستيراد الكمية الكافية من الأعلاف في حالة إذا كانت المواشي الحية المستوردة أقل من الأوزان القياسية، حتى يتحقّق الوصول إلى الأوزان القياسية، حيث ستراجع الوزارة وتقيّم الأوزان المقررة لتعديلها حسب الحاجة.