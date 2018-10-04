أجرى وزراء مالية المملكة والكويت والإمارات، اليوم (الخميس)، زيارة مشتركة إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي في الأردن وآليات دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
واتفق وزراء المالية في الدول الثلاث مع رئيس الوزراء الأردني ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي الأردني على الترتيبات المتفق عليها لتنفيذ “اتفاق قمة مكة” الذي ينص على تقديم الدول الثلاث حزمة مساعدات اقتصادية للأردن تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، استقبل ملك الأردن وزراء مالية الدول الثلاث إضافة إلى المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية العربية لمتابعة مخرجات قمة مكة، وأعرب العاهل الأردني خلال اللقاء عن تقديره للدول الثلاث على حرصها على دعم الأردن لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها نتيجة للأزمات الإقليمية.
وفق “أخبار 24”.