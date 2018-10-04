نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “مدينة العلوم والتقنية” تنتهي من تصنيع قمرين اصطناعيين لإطلاقهما هذا العام
04/10/2018   10:50 م

“مدينة العلوم والتقنية” تنتهي من تصنيع قمرين اصطناعيين لإطلاقهما هذا العام

+ = -
118

أنهت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطوير وتصنيع قمرين اصطناعيين لأغراض الاستطلاع، هما “سعودي سات 5أ و5ب”، لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد، والمخطط إطلاقهما هذا العام بمشيئة الله.

وجرى تصنيع القمرين السعوديين واختبارهما بالكامل وفق المعايير العالمية في معامل ومختبرات المدينة من خلال خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.

وقد سبق وأطلقت المدينة 13 قمراً اصطناعياً، كما شاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني، وتوفير الخدمات المتطورة لنظام الاستشعار عن بعد، وإطلاق نظام لتتبع ومراقبة السفن التجارية بالأقمار تشمل تغطية يومية لـ 30 ألف سفينة حول العالم.

ويأتي إطلاق القمرين الاصطناعيين الجديدين ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

صورة

صورة

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

“مدينة العلوم والتقنية” تنتهي من تصنيع قمرين اصطناعيين لإطلاقهما هذا العام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005784.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.