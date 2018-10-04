“مدينة العلوم والتقنية” تنتهي من تصنيع قمرين اصطناعيين لإطلاقهما هذا العام

أنهت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطوير وتصنيع قمرين اصطناعيين لأغراض الاستطلاع، هما “سعودي سات 5أ و5ب”، لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد، والمخطط إطلاقهما هذا العام بمشيئة الله.
وجرى تصنيع القمرين السعوديين واختبارهما بالكامل وفق المعايير العالمية في معامل ومختبرات المدينة من خلال خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.
وقد سبق وأطلقت المدينة 13 قمراً اصطناعياً، كما شاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني، وتوفير الخدمات المتطورة لنظام الاستشعار عن بعد، وإطلاق نظام لتتبع ومراقبة السفن التجارية بالأقمار تشمل تغطية يومية لـ 30 ألف سفينة حول العالم.
ويأتي إطلاق القمرين الاصطناعيين الجديدين ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.
في إنجاز سعودي جديد تم وبحمد الله الانتهاء من تصنيع القمرين الصناعيين #سعودي_سات5 بخبرات وطنية في معامل ومختبرات @KACST #أقمار_استطلاع_سعودية pic.twitter.com/jmByOVONcx
— KACST (@KACST) ٤ أكتوبر ٢٠١٨
وفق “أخبار 24”.