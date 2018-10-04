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أخبار محلية > توطين 16 ألف وظيفة خلال 3 أشهر.. “التعليم” توضح تفاصيل وآلية توطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية
04/10/2018   10:51 م

توطين 16 ألف وظيفة خلال 3 أشهر.. “التعليم” توضح تفاصيل وآلية توطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن تفاصيل التعميم الذي أصدره الوزير أحمد العيسى للإدارات بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية في المدارس الأهلية خلال مهلة 3 أشهر.

وقال العصيمي في مداخلة له على قناة “روتانا خليجية” ببرنامج “يا هلا” اليوم (الخميس) إن التعميم طالب فيه الوزير إدارات التعليم في المناطق بتنفيذ محتواه خلال الفصل الدراسي الأول، بالتركيز على أن تُسند الأعمال الإدارية إلى معلمين سعوديين.

وأضاف أن الوظائف المستهدفة بالتوطين تشمل قادة المدارس والوكلاء الإداريين والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف المرتبطة بأعمال إدارية، وأمناء المكاتب، ويمتد إلى شمول العمال الذين يقومون على خدمة الطلاب. وفق “أخبار 24”.

وحول آلية تنفيذ التعميم أكد العصيمي أن الآلية تُركت لمديريات التعليم في المناطق وفق المساحة الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع القرار بهدوء حتى لا يؤثر على اليوم الدراسي للطالب.

توطين 16 ألف وظيفة خلال 3 أشهر.. “التعليم” توضح تفاصيل وآلية توطين الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية

أخبار محلية
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