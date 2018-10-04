بالصور.. ال عفيصان وابن حشر في ضيافة مركز اليمامة الحضاري

ازدانت اليمامة بهجة وتلألأت ضياء،ففي لحمة وطنية ولمسة وفاء رائعة جسدتها زيارة مباركة من الشيخ/ سلمان بن عفيصان رئيس مركز السلمية والشيخ خالد بن حشر رئيس مركز الهياثم ، لمركز اليمامة الاجتماعي والحضاري باليمامة، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة المستشار/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج ،و نائب الرئيس الأستاذ/ ناصر بن םבםב العموش. و قد شملت الزيارة الاطلاع على مرافق المركز ابتداءً بالبهو والقاعة الكبرى ثم زار الضيوف معامل الخياطة والقاعات التدريبية المتنوعة ثم تفضلوا بزيارة ديوانية اليمامة والقسم الإداراي في لجنة التنمية.
وقد عبر الشيخ سلمان بن عفيصان عن اغتباطه بهذا المبنى الحضاري والصرح العملاق الذي يعد مفخرة لمحافظة الخرج.
كما أثنى الشيخ خالد بن حشر على تكاتف الأهالي في إنشاء هذه الشعلة الحضارية المنيرة .
وفِي ختام الزيارة ثمّن الشيخ عبدالعزيز الداعج هذه المبادرة الوفية،واعتبرها خير داعم لليمامة وبقية مراكز المحافظة .