إلزام الشركة صاحبة “مساهمات متعب المقبل” بدفع أكثر من 208 ملايين ريال لـ1151 مساهماً

أصدرت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، قراراً ألزمت بموجبه “شركة متعب المقبل وشريكه” بسداد أكثر من 208 ملايين ريال لصالح مساهمي “مساهمات المقبل”.
ونص القرار، الذي نشر عبر حساب “تصفية” الرسمي في “تويتر”، على إلزام “شركة المتعب وشريكه للاستثمار العقاري والشركاء فيها” بسداد مبلغ وقدره 208.821 مليون ريال لصالح 1151 مساهماً.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد دعت قبل شهرين جميع المساهمين في مساهمات متعب المقبل إلى تسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقهم في المساهمة تمهيداً لحصر مساهمي تلك المساهمات وصرف ما يتم تحصيله من أموال المساهمين.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد أقامت مزاداً علنياً على المتبقي من مخططي جوهرة المقبل في المجمعة ودرة الجوف بسكاكا، ولا زالت تعمل على تحصيل حقوق المساهمين لدى صاحب المساهمة.
وكانت الدائرة القضائية قد حكمت قبل عامين بإطلاق سراح صاحب المساهمة المتعثرة منذ 12 عاماً بعد قضائه 9 أعوام داخل السجن على ذمة القضية.