وفـاة طالب ابتدائي أثناء رحلة مدرسية.. و”التعليم” تفتح تحقيقاً حول الحـادثة

توفي طالب يدرس بإحدى المدارس الأهلية بمكة المكرمة، نتيجة إصابته بالتعب والإعياء أثناء رحلة نظمتها مدرسته أمس الأربعاء.
وقالت مصادر إن الطالب الذي يدرس بالصف الرابع كان في رحلة ترفيهية إلى مدينة للألعاب، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه أصيب بالتعب والإعياء أثناء رحلة العودة، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى حيث توفي هناك.
وأوضحت أن الطالب المتوفى كان يعاني من مرض بالقلب، وأن الألعاب التي لعبها مع زملائه بالمدينة الترفيهية تسببت له بالتعب والإرهاق، وأدت لوفاته، مشيرة إلى أن جثـمان الطالب لا يزال في ثلاجة الموتى بالمستشفى.
وأضافت المصادر أن مدير تعليم المنطقة زار المدرسة صباح اليوم الخميس، ووجه بفتح تحقيق موسع حول الحـادثة، واتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الخصوص.