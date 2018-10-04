بالفيديو.. أم تبكي وتحتضن ابنها الذي قتله الحوثيون لرفضه المشاركة معهم في القتال

قامت ميليشيات الحوثي بإعدام شاب يمني بدم بارد بعد رفضه المشاركة معهم في القتال، وذلك أمام والدته وزوجته وأبنائه.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله امرأة تنكب على رجل قيل إنه ابنها ويُدعى يحيى الفقيه من محافظة ذمار اليمنية، وهي تبكي وتحتضنه.
وذكر متداولو المقطع أن ميليشيات الحوثي قتلت الشاب، لرفضه الذهاب معهم لجبهة القتال، بدم بارد وتركوه ينزف حتى الموت.
مليشيات الانقلاب قتلت شاب يمني بدم بارد وبكل وحشية أمام والدته واولاده بمدينة العبر بذمار القتيل يحيي محمد الفقيه وهو من ابناء قرية ذاهب مديرية المنار انس ذمار , وهو مضجر بدمائه وامه تبكي وتنوح عليه في مشهد مؤلم امام اولاده واهالي المنطقة الذين وقفوا عاجزين كالنساء pic.twitter.com/YHyvkh6Mby
— نبض اليمن Yemen Puls (@PulseYemen) ٣ أكتوبر ٢٠١٨