نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. أم تبكي وتحتضن ابنها الذي قتله الحوثيون لرفضه المشاركة معهم في القتال
04/10/2018   4:58 م

بالفيديو.. أم تبكي وتحتضن ابنها الذي قتله الحوثيون لرفضه المشاركة معهم في القتال

+ = -
313

قامت ميليشيات الحوثي بإعدام شاب يمني بدم بارد بعد رفضه المشاركة معهم في القتال، وذلك أمام والدته وزوجته وأبنائه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله امرأة تنكب على رجل قيل إنه ابنها ويُدعى يحيى الفقيه من محافظة ذمار اليمنية، وهي تبكي وتحتضنه.

وذكر متداولو المقطع أن ميليشيات الحوثي قتلت الشاب، لرفضه الذهاب معهم لجبهة القتال، بدم بارد وتركوه ينزف حتى الموت.

بالفيديو.. أم تبكي وتحتضن ابنها الذي قتله الحوثيون لرفضه المشاركة معهم في القتال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005755.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.