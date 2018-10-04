بالصور.. تبوك تستيقظ على حادثـة مروعة.. انقلاب ناقلة وقود يتسبب في مصـرع قائدها واحتراق 18 سيارة

باشر الدفاع المدني بتبوك، فجر اليوم، حريقاً اندلع في حي الفيصلية بتبوك؛ مما أدى إلى اشتعال النيران بعدد من السيارات؛ نتيجة انقلاب ناقلة نفط.. وقد توفي قائدها متأثراً بإصابته.
وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الناقلة تبعد مسافة تصل إلى كيلومتر واحد عن موقع السيارات، وعددها يقارب 15 سيارة، وإن سبب الحريق جاء بعد تسرب مادة الديزل، ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بياناً توضيحياً عن الحـادث.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي لـ”سبق”: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تَلَقّت على الرقم الموحد (٩٩٧)، بلاغاً من عمليات الشرطة بتوقيت 4:6 فجراً، يفيد بوجود حـادث انقلاب ناقلة وقود في شارع الأمير سلطان.
وأضاف: على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين والقيادة الميدانية للموقع، وعند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع بتوقيت 4:13 وُجدت حالة وفاة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، بعد فك احتجازه من قِبَل فِرَق الدفاع المدني بالموقع.
وفق “أخبار 24”.