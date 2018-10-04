عيون الهلال ترصد البرازيلي كافو

صوب الهلاليون اهتمامهم نحو مهاجم فريق بوردو الفرنسي، البرازيلي جوناثان كافو «27 عاما» المعار حاليا لفريق ريد ستار بلجراد لمدة سنة، لاستقطابه إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على حساب السوري عمر خربين.
وكان المدير الفني للهلال، البرتغالي جوجي خيسوس، أحاط إدارة النادي برغبته في تدعيم الفريق بمهاجم إلى جانب استمرار الفرنسي بافيتيمبي جوميز والفنزويلي جليمين ريفاس، مطالبا باستقطاب كافو.
وانتقل جوناثان كافو من صفوف فريق بوتي بريتا في الدوري البرازيلي إلى ساوباولو في يناير 2015، ومن ثم لعب لفريق لودوجوريتس البلغاري ومنه إلى بوردو الفرنسي وسط منافسة أندية ويستهام وبرايتون الإنجليزيين ولاتسيو الإيطالي، ثم أعاره بوردو إلى ريد ستار. وفق “أخبار 24”.
ونجح بوردو في ضم اللاعب الموسم الماضي مقابل 7,5 ملايين يورو بعد أن قدم موسمين رائعين مع النادي البلغاري لعب خلالهما 75 مباراة، وسجل 22 هدفا مع 14 تمريرة حاسمة.
وبرز كافو مع لودوجوريتس بشكل خاص في المباراتين ضد باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم ينجح في تقديم موسم مميز الموسم الماضي مع بوردو، وفشل في حجز مكانه بتشكيلة الفريق، سواء تحت قيادة جوسلين جوفيرنيك أو الأوروجواياني جوستافو بوييت، حيث شارك في 20 مباراة، خاض 6 منها كلاعب أساسي وسجل هدفين.