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اخبار رياضية > النصر يصرف الرواتب.. وكارينيو يحول السهلاوي للرديف
04/10/2018   1:07 م

النصر يصرف الرواتب.. وكارينيو يحول السهلاوي للرديف

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تضاءلت مشاركة لاعب الوسط في النصر إبراهيم غالب في مباراة فريقه أمام الحزم غدا (الجمعة) ضمن مباريات الأسبوع الخامس من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد ملازمته العيادة الطبية لليوم الثاني على التوالي لشعوره بآلام في الركبة، وشارك المهاجم محمد السهلاوي في التدريب بعد تعافيه من الإصابة، وحوله المدرب دانيال كارينيو للفريق الرديف لاعتماده على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، وأعاد كارينيو اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس للقائمة الأساسية بجانب عبدالعزيز الجبرين.

وفي شأن آخر، وُجِد في العيادة الطبية الحارس عبدالله العويشير والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد.

من جهة أخرى، سلمت الإدارة اللاعبين أمس (الأربعاء) راتب الشهر لتواصل بذلك الإدارة النصراوية احترافيتها الموسم الحالي برئاسة سعود السويلم؛ كونه وعد اللاعبين بتأمين متطلباتهم المالية قبل انطلاقة الموسم شريطة مضاعفة الجهد وتحقيق النتائج الإيجابية.

النصر يصرف الرواتب.. وكارينيو يحول السهلاوي للرديف

اخبار رياضية
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