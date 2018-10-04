المملكة ترد على أكاذيب إيران: عليكم التصرف كدولة مسؤولة بدلاً من إهدار مقدرات شعبكم في دعم الإرهاب

ردت المملكة على الأكاذيب والاتهامات الإيرانية بالأمم المتحدة، مؤكدة أن النظام الإيراني لا يجيد إلا الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله.
وأشارت رئيسة أعمال الجمعية العامة بوفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبير دانش، في المناقشة العامة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة، إلى أن انتهاكات إيران جعلتها تحت طائلة العقوبات الدولية.
وشددت على أن النظام الإيراني دأب على نشر الفوضى والدمار والطائفية والتطرف، لافتة إلى أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية المنشأ والصنع تجاه المدن السعودية، وهذه حقيقة لا زيف فيها، حيث بلغ عددها 199، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر.
ولفتت إلى أن المملكة كانت ولا زالت ملتزمة تجاه الحل السياسي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216)، موجهة النصح للنظام الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة مسؤولة بدلاً من إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتطرف.
وأيدت المملكة ما قام به وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في ممارسته لحقه في الرد.