الغذاء والدواء: الحد الأدنى لوزن ربطة الخبز 510 جرامات.. و2000 ريال غرامة للمتلاعبين

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من التلاعب في أوزان الخبز بخفض الوزن عن الحد الأدنى 510 جرامات لربطة الخبز، وحددت غرامة تصل لـ2000 ريال للمخالفين، كما حذرت المخابز من هدر الدقيق بما يتجاوز 5% أسبوعياً.
وشددت الهيئة على أن عقوبة التلاعب بأوزان الخبز ستتضاعف في حال تكرار المخالفة، وأن غرامة هدر الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له للمنشأة التي تعتمد على الدقيق المستخدم من الدولة تتراوح بين ألف إلى 30 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال 90 يوماً تغلق المنشأة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الغذاء والدواء كانت قد أعلنت مؤخراً البدء في تطبيق جدولي تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة، وفقا لنظامي الغذاء والأعلاف ولائحتيهما التنفيذيتين، واللتين تتضمان عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية حتى 10 ملايين ريال، في حال التداول عمداً مادة غذائية ضارة.