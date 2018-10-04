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أخبار محلية > بدء إجراءات نزع ملكية 600 عقار لتوسعة 3 طرق رئيسة بالقطيف
04/10/2018   1:01 م

بدء إجراءات نزع ملكية 600 عقار لتوسعة 3 طرق رئيسة بالقطيف

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شرعت بلدية محافظة القطيف في إجراءات نزع ملكية 600 عقار لصالح توسعة 3 طرق رئيسية، وذلك بناء على موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ.

وقال رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل إن الطرق المراد توسعتها تشمل طريق الملك عبدالعزيز، وطريق شمال الناصرة، وطريق الرياض، لافتاً إلى أن توسعة هذه الطرق سيسهم في تسهيل حركة المرور في عدد من الطرق والشوارع بالمحافظة. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه من المتوقع أن يتم البدء في إزالة العقارات المحددة في القريب العاجل، عقب إنهاء إجراءات نزع ملكياتها من أصحابها.

وأوضح أنه ستتم توسعة طريق الملك عبدالعزيز ليكون بعرض 60 متراً، ابتداءً من تقاطعه مع شارع الرياض بحي الشويكة حتى مستشفى الأمير محمد بن فهد بالناصرة،.

وأضاف أنه ستتم توسعة طريق شمال الناصرة ليصبح بعرض 40متراً، بدءاً من شمال الناصرة ومروراً ببلدة العوامية وصولاً إلى طريق أحد، بطول 3757,30، فيما تتضمن توسعة طريق الرياض ربطه بطريق الدمام – الجبيل السريع، بطول 5 كيلومترات، وعرض 60 متراً.

بدء إجراءات نزع ملكية 600 عقار لتوسعة 3 طرق رئيسة بالقطيف

أخبار محلية
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