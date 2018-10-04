بنكا “ساب” و”الأول” يوقعان اتفاقية اندماج ملزمة.. وسيدة لرئاسة مجلس إدارة البنك الجديد

وقع “بنك ساب” و”البنك الأول” اتفاقية اندماج ملزمة، اتفق فيها الطرفان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.
وأوضح البنكان في بيانين لهما على “تداول”، أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب.
وأشارا إلى أنه عند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك الأول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول.
وأضافا أنه تم الاتفاق على تعيين السيدة لبنى سليمان العليان، نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأول، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، لتكون بذلك أول سيدة تتولى رئاسة مجلس إدارة بنك في المملكة.
وبهذا الاندماج بين البنكين سيتشكل ثالث أكبر بنك في السعودية بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، بقيمة سوقية تصل إلى 64.6 مليار ريال.