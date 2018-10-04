بالفيديو.. هكذا علقت أضواء العريفي بعد اختيارها كأول سيدة لعضوية اتحاد كرة القدم

علّقت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، على كونها أول سيدة تفوز بعضوية اتحاد كرة القدم، مشيرة إلى أنها ليست غريبة عن الرياضة السعودية وكرة القدم.
وقالت العريفي خلال مؤتمر صحفي أعقب انتخابات اتحاد القدم أمس (الأربعاء)، إن كرة القدم بالنسبة لها تمثل حبًا وشغفًا منذ الصغر، مبينة أنها تمتلك خبرة من خلال عملها في مجال الاستثمار في البنوك ومن ثم الاستثمار الرياضي.
وأكدت أنها فرد من الشعب السعودي وتطمح بأن تكون جزءًا من تطوير المنظومة الكروية ونقل الكرة السعودية للمكانة المرجوة قاريًا ودوليًا، مقدمة الشكر لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ووكيل الهيئة الأميرة ريما بنت بندر على دعمهما شباب وشابات الوطن.
وفق “أخبار 24”.