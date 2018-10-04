بالفيديو.. مدير البطولة العربية يعلق على منع دبلوماسيين وجماهير مصريين من دخول مباراة الزمالك والقادسية

كشف مدير بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال طلال آل الشيخ، عن سبب تدخل الاتحاد العربي في إيقاف مباراة الزمالك المصري والقادسية الكويتي قبل أيام؛ بسبب بعض المشكلات التنظيمية.
وقال آل الشيخ في لقاء عبر “برنامج كورة”، على قناة “روتانا خليجية”، إن الاتحاد العربي لن يقبل بحدوث مثل تلك التجاوزات حرصًا على أن تكون البطولة قوية، وأن يكون التنظيم فيها على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن قرار وقف المباراة يتماشى مع لوائح البطولة.
وأضاف مدير بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أنه جرى إيقاف المباراة لحين قيام رئيس نادي القادسية باستقبال السفير المصري بنفسه والسماح لجميع الجماهير الذين يحملون تذاكر المباراة بالدخول.
ولفت إلى أن هناك لوائح تجبر النادي بمستوى معين من التنظيم، وتجبره أيضًا بالسماح للدبلوماسيين بدخول المباريات والسماح للجماهير الذين يحملون تذاكر المباراة بالدخول وإذا لم يحدث ذلك يتم إيقاف المباراة، مشددًا على أنه يشترط أن يلتزم كل فريق مشارك بكل القواعد التنظيمية والإدارية التي تم إقرارها من قبل الاتحاد العربي أو لا يشارك.