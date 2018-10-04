الكويت: إحالة مغردين إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة إلى المملكة

أحالت وزارة الداخلية الكويتية عددًا من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة، بعد رصد تغريدات لهم تضمنت إساءة للمملكة؛ حيث تلقت الوزارة تقارير موثقة بهذا الشأن من الجهات الأمنية.
وذكرت مصادر وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، أنه تم رصد التغريدات المسيئة للعلاقة بين المملكة والكويت خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى الكويت.
وبيّنت المصادر أن التحرك جاء من وزارة الداخلية وليس من وزارة الإعلام كون الأخيرة مسؤولة عن الحسابات والمواقع المرخصة ولا تقع ضمن اختصاصاتها الحسابات الشخصية.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، عملت على استدعاء وضبط الأسماء التي طلبت النيابة مثولهم أمامها، من بينهم أسامة الخشرم وسامي الفرج وآخرون.