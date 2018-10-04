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أخبار محلية > بعد غيابه لسنوات.. الإعلامي عبدالله المديفر يعود للتقديم التلفزيوني
04/10/2018   10:32 ص

بعد غيابه لسنوات.. الإعلامي عبدالله المديفر يعود للتقديم التلفزيوني

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أعلنت شبكة “روتانا الإعلامية” عودة الإعلامي عبدالله المديفر للتقديم التلفزيوني مجددًا بعد غيابه عن الشاشة لسنوات، لتقديم برنامج جديد على قناة “روتانا خليجية”.

وأوضحت الشبكة أن المديفر سيقدم برنامجًا يسمى “في الصورة”، سيحاور من خلاله المسؤولين وصنّاع القرار وأهل الرأي والثقافة، دون أن تكشف عن موعد انطلاق البرنامج.

بعد غيابه لسنوات.. الإعلامي عبدالله المديفر يعود للتقديم التلفزيوني

أخبار محلية
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