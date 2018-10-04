بعد غيابه لسنوات.. الإعلامي عبدالله المديفر يعود للتقديم التلفزيوني

أعلنت شبكة “روتانا الإعلامية” عودة الإعلامي عبدالله المديفر للتقديم التلفزيوني مجددًا بعد غيابه عن الشاشة لسنوات، لتقديم برنامج جديد على قناة “روتانا خليجية”.
وأوضحت الشبكة أن المديفر سيقدم برنامجًا يسمى “في الصورة”، سيحاور من خلاله المسؤولين وصنّاع القرار وأهل الرأي والثقافة، دون أن تكشف عن موعد انطلاق البرنامج.
الإعلامي القدير #عبدالله_المديفر.. في إطلالة جديدة
يحاور المسؤولين.. صنّاع القرار.. وأهل الرأي.. ليضعكم في الصورة#خليك_في_الصورة_مع_المديفر
انتظرونا قريبا على شاشة #خليجية@almodifer pic.twitter.com/4ZM5zdQt07
— خليجية (@Khalejiatv) ٣ أكتوبر ٢٠١٨