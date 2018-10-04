دعا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، الرجال إلى التعدد لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، لافتًا إلى أن التعدد يكون ضرورة في ظل وجود تلك الأعداد الكبيرة من المطلقات والعوانس.
وقال المطلق عبر برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى، إن بعض الرجال لديهم قدرة على التعدد في ظل وجود أعداد كبيرة من الفتيات المطلقات والعوانس، داعياً السيدات إلى إعانة أزواجهن على التعدد.
وأضاف المطلق أن الرجل الذي لديه القدرة ويفتح بيتًا ثانيًا ويحسن إلى امرأة أخرى وينوي العدل ويجاهد نفسه عليه هو مأجور، محذرًا في الوقت نفسه من الظلم في معاملة الزوجات حال التعدد؛ كون ذلك من الأمور المُحرّمة.
ولفت إلى أن بعض النساء يتحملن مسؤولية فشل أزواجهن في التعدد، مبينًا أن عدم إعانة الرجال على التعدد من قِبل أزواجهن لا يجوز وحرام، مشددًا في الوقت نفسه على أنه يفترض على السيدة إذا تزوج عليها زوجها أن تدعو له وتعينه على العدل حتى لا تصيبه بالملل والنفور منها.