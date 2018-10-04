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أخبار محلية > الفالح: المملكة رفعت إنتاجها من النفط إلى 10.7 مليون برميل يومياً
04/10/2018   10:29 ص

الفالح: المملكة رفعت إنتاجها من النفط إلى 10.7 مليون برميل يومياً

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أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن المملكة زادت إنتاجها في الأشهر القليلة الماضية من النفط لتصل إلى 10.7 مليون برميل يومياً؛ وذلك لتغطية طلبات عملائها.

وقال الفالح في كلمة خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، إن المملكة على استعداد لزيادة الإنتاج عند الحاجة، تماشيًا مع حرصها على دعم استقرار أسواق النفط العالمية. وفق “أخبار 24”.

وشدد على متانة العلاقة بين المملكة وروسيا وتطلع البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة وخصوصًا الغاز، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصةً أن المملكة لديها خطط طموح في هذا المجال.

الفالح: المملكة رفعت إنتاجها من النفط إلى 10.7 مليون برميل يومياً

أخبار محلية
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