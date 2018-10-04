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أخبار محلية > تفاصيل الاعتداء على قارب الصيد في الخليج العربي.. كان بهدف السرقة والمهاجمون إيرانيون
04/10/2018   10:23 ص

تفاصيل الاعتداء على قارب الصيد في الخليج العربي.. كان بهدف السرقة والمهاجمون إيرانيون

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روى شقيق مالك قارب الصيد الذي تعرض لاعتداء مسلح في مياه الخليج العربي تفاصيل الاعتداء الذي تسبب في إصابة ثلاثة بحارة.

وذكر علي الزوري وفقا لـ”عكاظ”، أن المعتدين قراصنة إيرانيون واستخدموا أسلحة من نوع “شوزن” في الهجوم، وأن البحارة الثلاثة أصيبوا بشظايا الرصاصات، إصابة أحدهم خطيرة في العين.

وأضاف أن الهجوم حدث في منطقة “أبو بشير”، ونجح القارب في الإفلات من القراصنة ووصل سالما بعد تدخل الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن الهجوم كان بهدف الاستيلاء على المركب وسرقة محتوياته، مبينا أن القراصنة يتوزعون في مواقع مختلفة لمفاجأة الصيادين ومباغتتهم.

وكانت قوات حرس الحدود قد أعلنت عن تعرض قارب صيد سعودي إلى اعتداء مسلح أثناء إبحاره في مياه الخليج العربي.

تفاصيل الاعتداء على قارب الصيد في الخليج العربي.. كان بهدف السرقة والمهاجمون إيرانيون

أخبار محلية
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