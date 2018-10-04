مرور الشرقية يطيح بمفحط نزع لوحات سيارته وغيّر معالمها

قالت الإدارة العامة للمرور إن إدارة مرور المنطقة الشرقية ألقت اليوم (الأربعاء) القبض على مفحط وحجزت مركبته بعد ارتكابه عدة مخالفات وتعريضه حياته للخطر وتداول مقطع فيديو يوثق المخالفات.
وأوضحت أن المفحط جرى رصده وهو يمارس مخالفة التفحيط صباح الجمعة الماضي بسيارة “نيسان بيك أب” كانت مظللة ومنزوعة اللوحات أثناء ممارسة المخالفة.
وأفادت بأن عمليات المتابعة للمفحط ومركبته من قبل إدارة مرور الشرقية أسفرت عن القبض عليه وتوقيفه في حي البحر بمدينة الجبيل الصناعية.
ونشرت الإدارة العامة للمرور صورة لمركبة المفحط وهي محمّلة على “سطحة” بعد ضبطها وحجزها لدى إدارة المرور المختصة، مؤكدة أن المفحط سيحال إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية لتطبيق الأنظمة واللوائح بحقه.
وفق “أخبار 24”.