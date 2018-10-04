استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء.. وتكليف “السديري”

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس زياد الشيحة، بعد 5 سنوات قضاها في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
فيما قرّر المجلس تكليف نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين بالشركة فهد السديري، لشغل المنصب اعتبارًا من تاريخ 16 نوفمبر القادم.
وكان الشيحة قدّم استقالته من المنصب نظرًا لظروفه الشخصية على أن يكون آخر يوم عمل له في الشركة كرئيس تنفيذي الخميس 15 نوفمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي للشركة بـ”تويتر”، علّقت على استقالة الشيحة قائلةً: “حققنا معا إنجازات وتغلبنا على التحديات وحان الوقت لإعطاء الفرصة لقائد آخر يكمل مسيرة النجاح التي صنعتموها عبر الأجيال”.