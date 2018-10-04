“النقل”: انطلاق قطار الحرمين 4 أيام أسبوعياً في 4 محطات خلال أسبوع

أعلنت هيئة النقل العام، اليوم الأربعاء، موافقتها على خطة تحالف الشعلة الأسباني لتشغيل قطار الحرمين السريع، والتي تتضمّن نقل المسافرين وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأوضح رئيس الهيئة، رميح بن محمد الرميح، أن التشغيل الرسمي للمشروع سيتم تنفيذه بدايةً من الخميس 2 صفر 1440هـ الموافق 11 أكتوبر الجاري، حيث سيتم نقل المسافرين بواقع 4 أيام في الأسبوع وهي: “الخميس”، و”الجمعة”، و”السبت”، و”الأحد”.
وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الأسبوع، مع تناقص تدريجي في زمن الرحلات المباشرة ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
من جانبه، أوضح مدير عام المشروع محمد فدا، أن الإدارة أتاحت الحجز والاستفسار إلكترونيًا عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع، إلى جانب الحجز وإصدار التذاكر عبر المحطات بمكة والمدينة وجدة والمدينة الاقتصادية.