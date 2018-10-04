خادم الحرمين يجري اتصالين بالرئيس العراقي الجديد ورئيس وزرائه

قدّم خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، التهاني والتبريكات للرئيس العراقي الجديد “برهم صالح” لنيله ثقة الشعب وانتخابه رئيسًا جديدًا للبلاد.
جاء ذلك عبر اتصال هاتفي، أجراه خادم الحرمين الشريفين بالرئيس العراقي الجديد، أعرب فيه عن تمنياته بالتوفيق وللشعب العراقي بالتقدم والنماء، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، ثمّن الرئيس العراقي لخادم الحرمين الشريفين تهنئته ومشاعره الأخوية النبيلة، مشدداً على حرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين المملكة والعراق. وفق “أخبار 24”.
كما اتصل خادم الحرمين برئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، حيث هنأه بتكليفه رئيسا للوزراء، فيما عبّر عبدالمهدي عن شكره لخادم الحرمين وامتنانه، مؤكداً سعيه لتطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.