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أخبار محلية > وزير التعليم يوجه بتوطين كافة الوظائف الإدارية والإشرافية في قطاع التعليم الأهلي
04/10/2018   12:08 ص

وزير التعليم يوجه بتوطين كافة الوظائف الإدارية والإشرافية في قطاع التعليم الأهلي

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أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم (الأربعاء)، قراراً بإلزام قطاع التعليم الأهلي المتمثل في المدارس الأهلية والعالمية بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية.

وشدّد الوزير على ضرورة إسناد الأعمال الإشرافية والمهام الإدارية والوظائف المتعلقة بالنشاط الطلابي إلى معلمين سعوديين، وذلك في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وتشمل الوظائف المستهدفة بالتوطين في قطاع التعليم الأهلي: قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف المرتبطة بأعمال إدارية، وأي وظائف أخرى يمكن إحلال الكوادر الوطنية فيها.

كما وجّه الوزير بمراجعة التأشيرات الممنوحة للمدارس الأهلية والعالمية والتأكد من وجود مواطنين يمكنهم شغل الوظائف التي تود المدارس استقدام أجانب للعمل بها.

وشدد الوزير على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار بتشكيل فرق إشرافية لمتابعة التزام المدارس، ورفع تقرير بما يتم بشأنه قبل نهاية الفصل الحالي من العام الدراسي 1439 – 1440.

وزير التعليم يوجه بتوطين كافة الوظائف الإدارية والإشرافية في قطاع التعليم الأهلي

أخبار محلية
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