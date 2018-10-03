نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > راصد الاخبارية يطرح موضوع #أزمة_فحص_السيارات_بالخرج ويبين مطالبات الاهالي
03/10/2018   10:25 م

راصد الاخبارية يطرح موضوع #أزمة_فحص_السيارات_بالخرج ويبين مطالبات الاهالي

+ = -
118

تطرق برنامج الراصد عبر قناة الاخبارية موضوع (محطة فحص السيارات بالخرج) وجاء في المقطع المتداول ما يلي :

تشهد محطة فحص السيارات بالخرج كثافة كبيرة وازدحام شديد لتكدس السيارات وسط تذمر كبير من الأهالي وأصحاب السيارات اللذين يقومون بالفحص الدوري لسياراتهم .

وأضاف الأهالي ان الفحص يتستغرق مدة طويلة تصل الي عدد من الساعات كما ان المحطة لها مسار واحد وعدم قدرتها علي استيعاب الأعداد الكبيرة حيث أن المحطة تشمل محافظة الخرج والمراكز والقري التابعة لها .

وطالب الأهالي بضرورة توفير محطتتين علي الأقل لانهاء معانتهم في أسرع وقت .

وقد يضطر بعد المواطنين أن يذهب للفحص الدوري بالرياض وقطع مسافة 90 كيلو تجنباً للمخالفات المرورية .

وأعرب الاستاذ معاذ بن سعد أحد أهالي الخرج عن استياءه الشديد من التكدس والازدحام علي محطة الفحص.

وأردف ان هذا الازدحام قد تسبب قبل ذلك في حوداث علي الطريق الرئيسي المؤدي الي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

راصد الاخبارية يطرح موضوع #أزمة_فحص_السيارات_بالخرج ويبين مطالبات الاهالي

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005652.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.