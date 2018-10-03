“التعليم” تفتح باب التقديم على 5030 وظيفة حارس أمني بالمدارس الأسبوع المقبل

كشف مسؤول بوزارة التعليم، أن الوزارة ستتعاقد الأسبوع القادم مع 6 شركات حراسة أمنية، لتوفير 5030 حارساً أمنياً للعمل بمدارس البنين والبنات، وأن باب التقديم على هذه الوظائف سيفتح في الأسبوع القادم.
وأضاف مدير إدارة التوظيف بالإدارة العامة للأمن والسلامة يوسف القحطاني، أن وظائف الحراسات الأمنية التي ستطرح الأسبوع القادم موزعة على جميع أنحاء المملكة، وأن الأولوية للتوظيف فيها سيكون لموظفي الأجر اليومي الذي استغني عنهم وعددهم 3600 موظف وموظفة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة التعليم أعلنت أنها تخطط لتوفير حراسات أمنية لـ35 ألف مدرسة بكافة المناطق، وأنها ستكلف شركات متخصصة لتوفير الحراسات الأمنية لمدارسها، بهدف توفير الحماية للمعلمين من الاعتداءات، مبينة أن التجربة ستشمل في مرحلة أولى مدارس الرياض والقصيم، ثم تعمم التجربة على بقية مدارس المملكة.