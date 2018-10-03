نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التعليم” تفتح باب التقديم على 5030 وظيفة حارس أمني بالمدارس الأسبوع المقبل
03/10/2018   7:23 م

“التعليم” تفتح باب التقديم على 5030 وظيفة حارس أمني بالمدارس الأسبوع المقبل

+ = -
430

كشف مسؤول بوزارة التعليم، أن الوزارة ستتعاقد الأسبوع القادم مع 6 شركات حراسة أمنية، لتوفير 5030 حارساً أمنياً للعمل بمدارس البنين والبنات، وأن باب التقديم على هذه الوظائف سيفتح في الأسبوع القادم.

وأضاف مدير إدارة التوظيف بالإدارة العامة للأمن والسلامة يوسف القحطاني، أن وظائف الحراسات الأمنية التي ستطرح الأسبوع القادم موزعة على جميع أنحاء المملكة، وأن الأولوية للتوظيف فيها سيكون لموظفي الأجر اليومي الذي استغني عنهم وعددهم 3600 موظف وموظفة. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أنها تخطط لتوفير حراسات أمنية لـ35 ألف مدرسة بكافة المناطق، وأنها ستكلف شركات متخصصة لتوفير الحراسات الأمنية لمدارسها، بهدف توفير الحماية للمعلمين من الاعتداءات، مبينة أن التجربة ستشمل في مرحلة أولى مدارس الرياض والقصيم، ثم تعمم التجربة على بقية مدارس المملكة.

“التعليم” تفتح باب التقديم على 5030 وظيفة حارس أمني بالمدارس الأسبوع المقبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005643.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.