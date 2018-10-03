السير الذاتية لأعضاء اتحاد كرة القدم الجُدد.. بينهم بريطاني وسيدتان

أسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فوز قصي الفواز برئاسة الاتحاد، حتى عام 2022.
وضمت قائمة الفواز، لؤي بن إبراهيم السبيعي الذي تولى منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى 7 رجال وسيدتين في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.
والأعضاء التسعة هم يزيد بن محمد التويجري، وتركي بن صالح العواد، وتركي بن عبدالعزيز الحقيل، وخالد بن عواض الثبيتي، وعلي بن محمد الشعيلان، وروجر درابر، وعمر بن عبدالله باخشوين، بالإضافة إلى السيدتين أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، ورهام بنت عبدالله العنيزان.
وفق “أخبار 24”.