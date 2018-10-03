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أخبار محلية > وفّرت أداة الجريمة.. إدانة زوجة رئيس بلدي بريدة بالاشتراك في قتله مع وافد سوري والحكم بقتلهما حداً
03/10/2018   7:19 م

وفّرت أداة الجريمة.. إدانة زوجة رئيس بلدي بريدة بالاشتراك في قتله مع وافد سوري والحكم بقتلهما حداً

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أصدرت المحكمة الجزائية بمدينة بريدة حكماً ابتدائياً في حق المتهمَين بقتل رئيس المجلس البلدي إبراهيم الغصن، وهما زوجته ومتهم آخر سوري الجنسية.

ورأت المحكمة أن ما أقدم عليه المتهمان يُعد من القتل غيلة؛ حيث قتلا المجني عليه في مأمنه داخل غرفة نومه، وقضت المحكمة بقتلهما حداً. وفق “أخبار 24”.

وجاء في حيثيات الحكم أن زوجة المجني عليه (سعودية الجنسية من أصل سوري) اتفقت مع المتهم الثاني على التخلص من زوجها وساعدته في الدخول إلى المنزل وقدّمت له “فرّادة عجين” وشريطاً لاصقاً لاستخدامهما في الاعتداء على زوجها وقتله داخل غرفة نومه.

وأدين المتهم الثاني – بحسب “سبق” – باستخدام “فرّادة العجين” التي قدمتها له زوجة القتيل في توجيه ضربات قاتلة للمجني عليه في رأسه وأجزاء متفرقة من جسده حتى فارق الحياة.

وفّرت أداة الجريمة.. إدانة زوجة رئيس بلدي بريدة بالاشتراك في قتله مع وافد سوري والحكم بقتلهما حداً

أخبار محلية
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