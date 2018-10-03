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أخبار محلية > فيديو وصور.. نائبة وزير العمل تماضر الرماح تتفقد مرافق الوزارة في حائل
03/10/2018   7:18 م

فيديو وصور.. نائبة وزير العمل تماضر الرماح تتفقد مرافق الوزارة في حائل

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أجرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، اليوم (الأربعاء) زيارات تفقدية لعدد من مرافق الوزارة في مدينة حائل.

وزارت الرماح فرع الوزارة بمنطقة حائل، وداراً للملاحظة الاجتماعية، ومراكز للتأهيل الشامل ورعاية المعاقين، كما شملت جولتها التفقدية مكتب الإشراف النسائي ومركز التنمية الاجتماعية.

ورافق نائبة الوزير خلال الزيارة عدد من المسؤولين في فرع الوزارة بالمنطقة، كما التقت بمجموعة من المستفيدين من خدمات التنمية الاجتماعية، واستمعت إلى آرائهم وملحوظاتهم.

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فيديو وصور.. نائبة وزير العمل تماضر الرماح تتفقد مرافق الوزارة في حائل

أخبار محلية
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