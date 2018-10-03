فيديو وصور.. نائبة وزير العمل تماضر الرماح تتفقد مرافق الوزارة في حائل

أجرت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، اليوم (الأربعاء) زيارات تفقدية لعدد من مرافق الوزارة في مدينة حائل.
وزارت الرماح فرع الوزارة بمنطقة حائل، وداراً للملاحظة الاجتماعية، ومراكز للتأهيل الشامل ورعاية المعاقين، كما شملت جولتها التفقدية مكتب الإشراف النسائي ومركز التنمية الاجتماعية.
ورافق نائبة الوزير خلال الزيارة عدد من المسؤولين في فرع الوزارة بالمنطقة، كما التقت بمجموعة من المستفيدين من خدمات التنمية الاجتماعية، واستمعت إلى آرائهم وملحوظاتهم.
1️⃣الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية”، اثناء زيارتها لإحدى مدارس حائل اليوم pic.twitter.com/7cze5FfEDm
— إخبارية حائل (@hailnews) ٣ أكتوبر ٢٠١٨