قصي الفواز رئيساً لاتحاد كرة القدم بالتزكية حتى عام 2022

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم فوز قصي بن عبدالعزيز الفواز برئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتزكية حتى عام 2022.
وكان قصي الفواز المرشح الوحيد على منصب رئيس اتحاد القدم، ليتولى المنصب بالتزكية خلفًا للدكتور عادل عزت الذي قدم استقالته من رئاسة اتحاد القدم قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي.
وألقى الفواز كلمة عقب تزكيته بالمنصب قال فيها، إن الاتحاد السعودي سيدخل مرحلة جديدة من عمر كرة القدم السعودية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى أنه جاء ليكمل تلك المسيرة في هذه المرحلة التي تتطلب مواكبة الحراك المتسارع الذي تشهده المملكة.
وأكد أنه يدرك جيداً أن العمل في المرحلة المقبلة سيكون شاقاً والتحدي صعباً، لافتاً إلى أن المملكة تستحق من الجميع العمل بروح الأسرة الواحدة من أجل رفعة مكانة وقيمة الكرة السعودية.