نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > عموري يعتذر لنادي العين وجماهيره عن تصريحاته بخصوص سبب رحيله عن النادي
03/10/2018   2:09 م

عموري يعتذر لنادي العين وجماهيره عن تصريحاته بخصوص سبب رحيله عن النادي

+ = -
339

اعتذر اللاعب الإماراتي المحترف في صفوف الهلال عمر عبدالرحمن “عموري” لناديه السابق العين الإماراتي وجماهيره، عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعاً، واعتبرت مسيئة للنادي ورئيسه.

وقال عموري اليوم الأربعاء: “العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي” مضيفاً أنه يعتذر عن أي إساءة فهمت من حديثه لقناة دبي.

وكان عموري قال في تصريحات لقناة دبي الفضائية، إن رئيس نادي العين غانم الهاجري كان لا يرغب في استمراره في صفوف النادي، وأن المدرب لا يرغب بتواجده، كاشفاً أنه يملك محادثة مع المدرب لوزان تشير إلى أن الأخير يرغب في بقائه مع الفريق.

عموري يعتذر لنادي العين وجماهيره عن تصريحاته بخصوص سبب رحيله عن النادي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885005614.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.