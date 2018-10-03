عموري يعتذر لنادي العين وجماهيره عن تصريحاته بخصوص سبب رحيله عن النادي

اعتذر اللاعب الإماراتي المحترف في صفوف الهلال عمر عبدالرحمن “عموري” لناديه السابق العين الإماراتي وجماهيره، عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعاً، واعتبرت مسيئة للنادي ورئيسه.
وقال عموري اليوم الأربعاء: “العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي” مضيفاً أنه يعتذر عن أي إساءة فهمت من حديثه لقناة دبي.
وكان عموري قال في تصريحات لقناة دبي الفضائية، إن رئيس نادي العين غانم الهاجري كان لا يرغب في استمراره في صفوف النادي، وأن المدرب لا يرغب بتواجده، كاشفاً أنه يملك محادثة مع المدرب لوزان تشير إلى أن الأخير يرغب في بقائه مع الفريق.