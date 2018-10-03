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أخبار محلية > متحدث الهيئة الملكية يروى تفاصيل جديدة حول ملابسات وأسباب حريق مصنع “ناتبت”
03/10/2018   2:05 م

متحدث الهيئة الملكية يروى تفاصيل جديدة حول ملابسات وأسباب حريق مصنع “ناتبت”

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبد الرحمن العبد القادر، تفاصيل جديدة حول ملابسات حريق مصنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت NATPET”.

وأوضح العبد القادر أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده تماما، من قبل فرق مكافحة الحوادث بالهيئة وفرق الدفاع المدني، لافتا إلى وجود عدة تبعات وأضرار بالمكان وأنه أسفر عن حالة وفاة وإصابة 11 شخصا معظمهم خرجوا من المستشفى والباقي يتلقى العلاج وبصحة جيدة.

وأشار في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية”، إلى أن كثيرا من هذه الحوادث تحدث في ظروف معينة خاصة داخل المصانع العملاقة، مبينا أن تقييم الحادث ومعرفة أسبابه يحتاج إلى كثير من الوقت والدراسات، لكن المؤشرات الأولية تبين أن أسباب اندلاع الحريق يعود لأعمال صناعية فنية داخل المصنع.

وشدد على أن فرق الحماية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قياس معدلات تلوث الهواء والماء وحتى مستوى الضجيج، وهذه القياسات تحدث في كل أرجاء المدينة، مشيرا إلى أنه وفقا للقراءات الأخيرة تؤكد أن تلك القياسات تقارب المستوى القياسي المتعارف عليه.

متحدث الهيئة الملكية يروى تفاصيل جديدة حول ملابسات وأسباب حريق مصنع “ناتبت”

أخبار محلية
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