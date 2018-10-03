اعتباراً من اليوم.. السماح للمعتمرين بزيارة كل مدن المملكة وليس مكة والمدينة فقط

بدأت الجهات المعنية في المملكة استعداداتها وترتيباتها لاستقبال ملايين المعتمرين من خارج المملكة اعتباراً من اليوم، وذلك بعد السماح لهم بزيارة بقية المدن خارج مكة خلال مدة تأشيراتهم.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط وفقا لصحيفة “اليوم”، أن القادمين للعمرة مع بداية العام الهجري الجديد من أول المحرم وحتى نهاية شهر شوال، بإمكانهم زيارة أي منطقة بالمملكة ورؤية المواقع التراثية وليس مكة والمدينة فقط، بشرط واحد وهو حصول المعتمر على برنامج سياحة مدرج ضمن برنامجه قبل القدوم إلى المملكة.
وأشار إلى أن أبواب العمرة مفتوحة أمام المسلمين من كل مكان وبأي أعداد على مدى 10 أشهر، لافتا إلى أن نقابة السيارات سوف توفر حافلات للرحلات خارج الحرمين للمعتمرين.
من جهته توقع وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عبدالعزيز وزان، استقبال المملكة أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون معتمر حتى شوال المقبل.