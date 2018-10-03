مصادر: “الداخلية” تخطط لنشر كاميرات لمراقبة الطرق وسائل النقل ومواقع التجمعات لمحاصرة الجريمة

كشفت مصادر مطلعة، عن عزم وزارة الداخلية نشر كاميرات مراقبة في الطرق والمرافق والأماكن العامة وأماكن التجمعات، وذلك لمحاصرة الجرائم وحفظ الأمن في المجتمع.
وأوضحت المصادر، أن “الداخلية” أبلغت وزارة النقل بأهمية الإسراع في نشر الكاميرات على الطرق والأماكن العامة ومرافق ووسائل النقل كافة، وذلك لاستخدام التقنية في مواجهة الجرائم والمحافظة على الممتلكات العامة.
وبينت المصادر وفقا لـ”الحياة”، أن وزارة الداخلية طلبت وضع خطة عاجلة لتركيب الكاميرات، واعتماد إدراج تركيب كاميرات المراقبة الأمنية ضمن متطلبات ومواصفات وشروط جميع مشاريع النقل الجديدة أو التي قيد الإنشاء، إلى جانب تضمينها في عقود التشغيل والصيانة، سواء في داخل المدن أم خارجها، مع التزام نقل بياناتها إلى الجهات الأمنية.