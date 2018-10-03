اتحاد الكرة المصري: مواجهة السوبر بين الهلال والزمالك ليست مباراة رسمية

قال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم خالد لطيف، إن مباراة السوبر المصري السعودي التي تجمع بين الهلال ونظيره الزمالك في الرياض يوم السبت المقبل، مجرد مباراة ودية وليست رسمية.
وأوضح لطيف وفقاً لـ “كووورة”، أن لائحة السوبر تؤكد أن بطل الدوري هو من يشارك وفي حالة اعتذاره يشارك صاحب المركز الثاني وليس صاحب المركز الرابع، مبيناً أن أعضاء اتحاد الكرة أبدوا في اجتماع مجلس الإدارة أمس (الثلاثاء) تحفّظهم على وصف المباراة بالرسمية.
يذكر أن الهلال سيستضيف الزمالك رابع الدوري يوم السبت المقبل على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد اعتذار الأهلي بطل الدوري، ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل كأس مصر فريق الاتحاد يوم 6 نوفمبر في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.